Il Principe di Monaco in Puglia? C'è l’incognita «negativizzazione»

Fervono i preparativi per accogliere in Puglia il principe Alberto II di Monaco. Tra i vari impegni in programma, domani, mercoledì 20 aprile, dovrebbe essere a Terlizzi, giovedì 21 a Canosa e venerdì 22 ad Alberobello, in visita privata. Il condizionale è d’obbligo in quanto da alcuni giorni Alberto ha scoperto di essere nuovamente positivo al Covid. Riuscirà a «negativizzarsi» in tempo per la partenza? Chissà. Intanto, i preparativi fervono comunque. «La nostra città si prepara a vivere un momento di festa e di gioia», sottolinea il sindaco di Canosa, Roberto Morra. Canosa riceverà per la prima volta la visita di un capo di Stato straniero. La città è legata alla famiglia Grimaldi, di cui era un sito storico. La presenza del monarca, infatti, avviene, a seguito della nascita dell’associazione «Siti storici Grimaldi», che vede il Comune di Canosa fra i soci fondatori. Obiettivo: mettere insieme diversi Comuni italiani e francesi, al fine di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura, le tradizioni, i prodotti enogastronomici, dei territori associati. La visita inizierà alle 9 con lo scoprimento di una targa stradale, posta all’ingresso della città. Sarà questo il primo appuntamento del principe, accompagnato dall’ambasciatore, finalizzato a suggellare l’adesione del Comune all’associazione «Siti storici dei Grimaldi di Monaco».

Successivamente verrà accolto a Palazzo di Città dal sindaco e dagli altri rappresentanti istituzionali per un saluto al Consiglio comunale e alla Giunta. A seguire la passeggiata in corso San Sabino: per Alberto sarà l’occasione per incontrare la cittadinanza e le scolaresche. Alle 10.30, momento di raccoglimento, alla presenza di tutte le associazioni locali combattentistiche e d’arma e verrà deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti, presso la villa comunale. Alla cerimonia parteciperà anche la banda della Brigata “Pinerolo” dell’Esercito italiano. «La visita del principe Alberto II di Monaco – ha detto il primo cittadino- sarà occasione per far conoscere la nostra città ad un pubblico più vasto».

A Terlizzi, invece, il principe Alberto tornerà 25 anni dopo la sua prima visita. Terlizzi fu feudo dei Grimaldi dal 1532 al 1641. Risale al 2020, invece, il primo incontro tra il sindaco Ninni Gemmato e il principe, a Rimini in occasione di un evento di scambio culturale e promozione del territorio al quale presero parte i Comuni italiani dell’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco. Domani sarà accolto dal sindaco Ninni Gemmato alla presenza del prefetto di Bari Antonia Bellomo, del vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi mons. Domenico Cornacchia. Per l'occasione, all’interno della pinacoteca comunale «Michele de Napoli» sarà esposta la croce processionale d’argento donata da monsignor Onorato Grimaldi signore di Terlizzi e Arciprete della nullius diocesis dal 1632 al 1639 al capitolo della Collegiata.