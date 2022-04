«La Xylella ha fatto sparire 1/3 degli ulivi monumentali della Puglia»

BARI - «La Xylella ha fatto scomparire per sempre un terzo degli ulivi monumentali in Puglia, privando l'Italia di storici esemplari di inestimabile valore sul piano storico, ambientale, economico ma anche occupazionale». E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia che chiede «l'attivazione del bando per la salvaguardia degli ulivi monumentali, per cui sono a disposizione 2,2 milioni di euro del Piano per la Rigenerazione Olivicola».

Nella Piana degli Ulivi Monumentali, prosegue Coldiretti, «è altissima la concentrazione di ulivi millenari con ben 250mila esemplari di pregio straordinario: alcuni potrebbero addirittura avere 3.000 anni, con circonferenze che superano i dieci metri». La Xylella «dal 2013 ad oggi ha colpito ottomila chilometri quadrati, con un danno stimabile di quasi tre miliardi euro», secondo un’analisi della Coldiretti: «Una vera e propria tempesta perfetta - evidenzia l’associazione - con gli agricoltori senza reddito da ormai otto anni, 21 milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia e cinquemila posti di lavoro persi nella filiera dell’olio extravergine di oliva».

Con il primo bando per la Rigenerazione Olivicola, ricorda Coldiretti, «sono giunte 94 domande per 2,8milioni di euro, per cui va aperto un secondo bando per assorbire il totale di cinque milioni in dotazione sulla misura, apportando dei correttivi che Coldiretti Puglia ha già proposto, perché non sono stati finora sortiti gli effetti sperati». «Le aziende vanno anche supportate con un sostegno al reddito per cinque anni - conclude Coldiretti - fino a quando gli ulivi innestati non recuperano produttività e misure a superficie per ettaro».