Costruire una scuola più «green», per Basilicata e Puglia 24milioni di finanziamenti

Giardini e orti didattici all’interno delle scuole del primo ciclo e Laboratori sulla transizione ecologica per quelle del secondo ciclo. Tra i 3500 progetti con oltre 155 milioni di investimento pubblico finanziato dal Ministero dell'Istruzione, vi sono anche quelli presentati e di cui beneficeranno 426 scuole di Basilicata e Puglia, per un totale di 24 milioni e 195mila euro, che costituiscono il 15.6% del «bacino» finanziato attraverso i fondi comunitari su ricerca e innovazione «Pon-React Ue». Tale misura rientra nel «Piano Rigenerazione scuola» promosso dal Ministero dell'Istruzione, attraverso cui puntare ad istituti italiani più innovativi e sostenibili.

Per quanto concerne la regione lucana, a comunicare la notizia dei finanziamenti scolartici green è l'onorevole pentastellato Luciano Cillis, che pone la lente d'ingrandimento sui 54 istituti che godranno, totalmente, di un finanziamento pari a 3.765.000 euro. Nello specifico, evidenzia il parlamentare, «per la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità" vengono finanziate 31 scuole lucane, ognuna con 25 mila euro per complessivi 775 mila euro, per l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo. Con la seconda azione, "Laboratori green, sostenibili e innovativi" giungono in Basilicata 2,99 milioni di euro per 23 istituti (130 mila euro a progetto) per promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno».

Per quanto concerne la Puglia, invece, il finanziamento per la scuola pubblica in chiave «ambientale» vedrà un beneficio economico totale pari a 24.195.000 euro, così suddivisi: per «Edugreen: laboratori di sostenibilità» a favore di 266 piani di istituto per il primo ciclo, saranno elargiti 6.650.000 di euro; per «Laboratori green, sostenibili e innovativi» a 106 scuole andranno totalmente 13.780.000 euro. «Il vero cambiamento inizia nelle nostre scuole - sottolinea Cillis -. Grazie a questi finanziamenti, gli alunni potranno apprendere elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione. Negli istituti superiori, inoltre, potranno essere realizzati laboratori sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità, declinati in base alle specificità dell’istituto e con l’utilizzo di tecnologie innovative».