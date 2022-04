TARANTO - A quasi 10 anni dal sequestro, lo stabilimento siderurgico ex Ilva non è più fonte di malattia e morte per chi ci lavora e per chi abita nella vicinanze. È quanto sostengono gli avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci, legali dell’amministrazione straordinaria proprietaria del complesso aziendale gestito dall’1 novembre del 2018 in fitto finalizzato all’acquisto da ArcelorMittal prima e da Acciaierie d’Italia poi, in una istanza finita all’attenzione della corte d’assise di Taranto, organo giudicante competente non avendo ancora depositato le motivazioni della sentenza del processo «Ambiente svenduto», emessa il 31 maggio scorso, procedimento nell’ambito del quale fu disposto il sequestro.

Ilva in amministrazione straordinaria ha presentato alla Corte d’Assise di Taranto un’istanza di dissequestro per gli impianti dell’area a caldo del siderurgico. Gli impianti sono sotto sequestro dal 26 luglio 2012 in base a un’ordinanza dell’allora giudice per le indagini preliminari di Taranto, Patrizia Todisco, durante l’indagine ‘Ambiente svenduto’, ma all’azienda è da tempo concessa la facoltà di usarli. Per questi impianti i pubblici ministeri, nella requisitoria del processo nato da quell’inchiesta, hanno chiesto la confisca, richiesta poi accolta dalla Corte d’Assise con la sentenza dello scorso maggio.

Secondo i commissari straordinari di Ilva in As è cambiato lo scenario delle emissioni rispetto a dieci anni fa grazie ai lavori ambientali e ci sono i presupposti per revocare i sequestri. La Corte d’Assise di Taranto che ha ricevuto l’istanza, è la stessa che l’1 giugno 2021 ha emesso la sentenza di primo grado del processo «Ambiente Svenduto», infliggendo 26 condanne (tra dirigenti della fabbrica, manager e politici) per 270 anni di carcere e disposto sia la confisca degli impianti dell’area a caldo che la confisca per equivalente dell’illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. Tra i principali imputati, spicca la condanna rispettivamente a 22 anni e 20 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell’Ilva. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate.

