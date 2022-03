Puglia, garantita esenzione ticket per esami post Covid per 2 anni

BARI - La Giunta regionale della Puglia ha approvato oggi una delibera con la quale, per i prossimi due anni, sarà garantita l’esenzione ticket per alcuni esami post guarigione da Covid. Le esenzioni riguarderanno pacchetti di day service o di prestazioni specialistiche strettamente correlate al monitoraggio dei pazienti che hanno avuto infezioni da Covid. Il Governo nazionale ha finanziato il provvedimento con circa 3 milioni di euro per due anni. Il provvedimento riguarda anche la somministrazione di anticorpi monoclonali in regime di day service. «Si tratta - spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - di una delibera molto attesa, che dà la possibilità soprattutto a chi è stato affetto dal cosiddetto Long Covid, di poter effettuare in regime di esenzione ticket, tutte le analisi specialistiche strettamente correlate alla malattia».