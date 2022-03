Caro benzina, boccata d'ossigeno per le marinerie pugliesi: in arrivo 20 milioni di euro

BARI - «Giorni di lavoro incessante di Forza Italia e del nostro sottosegretario all’Agricoltura, Francesco Battistoni, per dare un segnale tangibile alle nostre marinerie, piegate dall’aumento dei prezzi del gasolio agricolo: così, la conferenza Stato-Regioni ha decretato lo stanziamento di 20 milioni di euro per sostenere i nostri pescherecci. Per la Puglia che guarda alla pesca come ad un’attività identitaria, significa moltissimo: da Manfredonia a Mola di Bari, da Gallipoli a Monopoli, tutto il comparto potrà prendere una boccata d’ossigeno». Lo annunciano il commissario regionale di Forza Italia, il deputato Mauro D’Attis, e il vice, il senatore Dario Damiani. «Sono settimane durissime per tutti i settori - dicono - ma Forza Italia sta compiendo ogni sforzo per proteggere il nostro tessuto socio-economico. Ringraziamo il sottosegretario Battistoni di Fi: è stato un proficuo lavoro di squadra per salvare le nostre marinerie e continueremo ad operare in questa direzione».