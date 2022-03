«Garanzia giovani», sbloccati 6 milioni di euro per pagare 4800 tirocinanti pugliesi

BARI - Dopo mesi di attesa, si sono sbloccati i pagamenti nei confronti di circa 4.800 ragazzi pugliesi che hanno svolto i tirocini nell’ambito del programma «Garanzia giovani». C'erano state polemiche per i ritardi nei versamenti, complessivamente si tratta di una cifra di circa 6 milioni di euro. Ad annunciarlo è l’assessore alla Formazione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. «Dopo il complesso lavoro di carattere amministrativo - spiega - che ha visto me e il mio dipartimento collaborare assiduamente con Anpal, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro, l'Agenzia ha concesso il nulla osta ad Inps per il pagamento delle indennità dei tirocinanti pugliesi.