Il Porto di Brindisi e la SS Maglie-Santa Maria di Leuca tra le opere attenzionate dal Governo

ROMA - Il nodo ferroviario di Bari-Nord, il raccordo ferroviario di Brindisi con il completamento infrastrutturale del suo porto e la molto sentita arteria Strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca. Si tratta delle opere che interessano la Puglia che fanno parte dell'elenco di quindici nuovi progetti da commissariare inviati al Parlamento. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture che parla di «un investimento pari a 3,1 miliardi di euro».

Il ministero dei Trasporti evidenzia che «con questa proposta si conclude la fase dei commissariamenti prevista dal decreto legge cosiddetto "Sblocca cantieri". Gli interventi, di cui la maggior parte è complementare a quelli già commissariati, sono stati individuati sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente. Si tratta di sei infrastrutture ferroviarie, tre stradali, due portuali, due interventi di edilizia statale, un intervento per infrastrutture idriche e uno per il trasporto rapido di massa. La quota più consistente degli investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro, è destinata al Sud (76,6% del totale) e comprende un’opera stradale, cinque ferroviarie, un’opera idrica, un intervento per il trasporto rapido di massa e uno portuale».

L’elenco di opere trasmesso in Parlamento rappresenta la terza e ultima fase dei commissariamenti in applicazione del procedimento introdotto dal decreto «Sblocca cantieri» che prevede l’individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da elevata complessità progettuale, da difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità tecnico-amministrativa o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale e per la cui realizzazione o completamento in tempi più rapidi è necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.