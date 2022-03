Emiliano in visita alla Gazzetta: «Ospedale in Fiera? Potrebbe essere usato per l'accoglienza dei profughi ucraini»

BARI - Michele Emiliano è stato protagonista di un forum nella nuova redazione de “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il presidente della Regione è stato accolto dal direttore responsabile Oscar Iarussi e dall’amministratore delegato della Edime, l’editore Aurelia Maria Miccolis. Tra le tante cose affrontate durante l'incontro si è parlato di guerra in Ucraina e sul ruolo svolto dalla Puglia: «Il lavoro diplomatico, al quale non partecipo direttamente, è qualcosa di cui non si parla. In tanti si stanno applicando per trovare una chiave risolutiva. Puglia e Bari hanno, o meglio avevano relazioni privilegiate con la Federazione russa e il Patriarcato. Queste sintonie, nella situazione odierna, potrebbero svolgere un ruolo, come nel caso di un nostro recente incontro con il Consolato Usa di Napoli - ha spiegato il governatore - Siamo orientati a collaborare con Ue, Nato e Usa in articolare, e ovviamente con l’Ucraina, paese aggredito, sottoposto a un vero inferno in terra».

E per quanto riguarda l'accoglienza Emiliano spiega: «La Puglia si percepisce parte di questa vicenda. Tutti quelli che sentono di proteggersi dalla guerra e di perdere la democrazia sono benvenuti in Puglia. Non è una dichiarazione né formale né legata all’emergenza, ma un impegno politico di breve e lungo periodo. Organizzeremo non solo la prima accoglienza come terra d’elezione per chi sente il bisogno di recuperare la libertà, ma anche atti concreti: dall’integrazione linguistica alla scuola. Per questo con l'avvio dell'urgenza nucleare che si prospetta in queste ore e lo stato d’emergenza per l’Ucraina consente lo stand by delle strutture straordinarie create in base a deroghe. Stiamo capendo quante pillole allo iodio sono disponibili sul mercato, le misure di sanità in caso di incidenti nucleari o militari. Il reparto anticovid in Fiera fu fatto nella speranza che non servisse… Poi ha accolto mille ricoveri. E questo ci ha consentito di non disattivare gli interventi di routine negli altri ospedali. L’ospedale covid è stato gestito con successo, mentre la ristrutturazione dei reparti ordinari di intensiva, avvenuta in parallelo, è andata lentamente… perciò sto valutando di fare un decreto commissariale per mantenere aperto l'ospedale anche dopo il 31 marzo», ha concluso il presidente della Regione Puglia. I dettagli nelle pagine di domani della Gazzetta del Mezzogiorno.