Da Bari alla Brianza per accoltellare la moglie da cui si stava separando: arrestato

Non accettava di essere stato lasciato dalla moglie, così ha guidato da Bari fino a Limbiate (Monza), e si è appostato nel posteggio sotto casa della donna in attesa che uscisse per andare a lavorare, e l’ha aggredita alle spalle. E’ questa la prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 4 di stamattina, nella cittadina brianzola, dove un uomo di 54 anni ha accoltellato la moglie dalla quale si stava separando. Un’aggressione pianificata, da quanto emerso, per "punirla» della scelta di aver messo fine al matrimonio.

I carabinieri sono stati chiamati da alcuni residenti che hanno udito le grida della donna provenire da un posteggio. Quando sono arrivati sul posto l’aggressore era ancora riverso su di lei, con un coltello a serramanico in mano. Il 54enne è stato bloccato, disarmato e arrestato in flagranza di reato. La donna, riversa a terra accanto alla sua auto, sulla quale stava per salire per andare a lavorare quando è stata colpita, è ora ricoverata al San Gerardo di Monza in condizioni gravi ma stabili.