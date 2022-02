Covid, al via da domani in Puglia la quarta dose per soggetti fragili. Dal 3 marzo somministrato Novavax

BARI - Partirà domani in Puglia la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per i soggetti fragili. A ricevere il richiamo, a distanza di almeno 120 giorni dall’ultima dose, potranno essere le persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria. Per assicurare il massimo livello di adesione al booster da parte dei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, ci sarà la chiamata attiva dei pazienti da vaccinare. Spetta ai medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta, invece, la somministrazione agli assistiti in assistenza domiciliare o che non sono deambulanti.