Gazzetta Mezzogiorno, Fi Puglia: «scongiurare stop uscite»

BARI - «La Gazzetta del Mezzogiorno non è 'solò un’azienda che produce il bene 'notizià e non è 'solò un giornale per la terra di Puglia: è un patrimonio culturale collettivo, costruito nei decenni grazie ad un lavoro intellettuale di prestigio che non può essere interrotto. Non possiamo che fare un appello alla responsabilità a coloro che, in queste ore, hanno le redini della vicenda: bisogna esperire ogni strada utile a garantire una solida e certa ripresa dell’attività. Immaginare l’interruzione della pubblicazione rappresenta un colpo durissimo alla storia della Puglia e a decine e decine di professionisti che fino ad oggi hanno continuato ad informare i cittadini nonostante le tantissime difficoltà dovute al momento di grave incertezza». Così, in una nota, i parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Elvira Savino, Vincenza Labriola, Veronica Giannone e Carmela Minuto.