Covid, in Puglia cala il numero dei ricoverati negli ospedali

Bari - In Puglia diminuiscono i pazienti positivi al Covid ricoverati in ospedale (dagli 88 di ieri agli 84 di oggi), ma si registra un nuovo ingresso nei reparti di terapia intensiva della regione (9 in totale).

È quando emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute, in base al quale la Puglia è tra le cinque regioni italiane dove nelle ultime 24 ore ci sono state ospedalizzazioni in terapia intensiva. Sul fronte della campagna vaccinale anti-Covid, sono 4.629.131 le dosi somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle 17), che costituiscono il 94,7% di quelle consegnate (4.888.010), classificando la regione quarta in Italia per vaccini inoculati, dopo Lombardia, Marche e Abruzzo (la media nazionale è del 93.5%).