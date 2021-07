Covid in Italia, salgono i contagi: 2.153 nuovi casi e 23 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, mercoledì 14 luglio 2021, si registrano 2.153 nuovi casi e 23 morti per Covid. Ieri c’erano stati 1.534 nuovi casi e 20 morti. In totale sono stati effettuati 210.599 tamponi, ieri 192.543. Il tasso di positività si attesta all’1 per cento, in salita rispetto allo 0,8 per cento di ieri. A livello nazionale non si avevano più di 2 mila contagi in 24 ore dal 10 giugno.

Tra le vittime registrate oggi, secondo una nota della Protezione civile, 9 si riferiscono a decessi avvenuti in Sicilia tra marzo e luglio, conteggiati ” a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio”.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 41.700 (+1.051). Il bilancio delle vittime ammonta a 127.831. I guariti invece sono 4.106.315 (+1.079) per un totale di 4.275.846 casi. Calano di 6 unità (ieri -1) le terapie intensive, con 7 ingressi giornalieri, per un totale di 151 posti letto occupati. I ricoveri ordinari, invece, scendono di 20 unità, arrivando in totale a 1.108.