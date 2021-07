Quattro casi di variante Delta in Basilicata

Potenza - «La variante Delta è arrivata anche in Basilicata: tre casi a Venosa e uno a Potenza. Nessun allarmismo, ma prudenza, prevenzione e responsabilità». Lo ha reso noto il presidente della Regione, Vito Bardi.

I casi di variante Delta sono stati scoperti dopo il sequenziamento fatto all’ospedale San Carlo di Potenza. Le persone a cui sono stati riscontrati i casi di variante Delta - secondo quanto si è appreso da fonti della Regione Basilicata - non sono ricoverate e non hanno sintomi gravi: sono state segnalate come sospette dall’Azienda sanitaria di Potenza. Tre casi sono stati accertati a Venosa, uno nel capoluogo: uno dei quattro è un cittadino straniero.