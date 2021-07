Covid in Italia, 1.394 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, giovedì 8 luglio 2021, si registrano 1.394 nuovi positivi e 13 morti per Covid. Ieri c’erano stati 1.010 nuovi casi e 14 morti. In totale sono stati effettuati 174.852 tamponi, ieri 177.977, mentre il tasso di positività si attesta allo 0,8 per cento, in aumento rispetto allo 0,56 per cento delle precedenti 24 ore.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 41.469 (-371). Il bilancio delle vittime ammonta a 127.731. I guariti invece sono 4.097.905 (+1.749) per un totale di 4.267.105 casi. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che restano invariate (ieri -7) con 8 ingressi giornalieri e 180 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 37 unità, arrivando in totale a 1.197.