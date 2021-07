Barletta, bimbi esposti alle polveri sottili, chiesto un incontro per fermare l'inquinamento

Barletta - La capogruppo in Consiglio regionale pugliese del M5S, Grazia Di Bari, ha chiesto oggi al sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, un incontro pubblico sui risultati dello studio di biomonitoraggio effettuato sulle unghie di 366 bambini di Barletta dal dottor Agostino Di Ciaula, referente regionale dell’Isde dal quale sarebbe emersa una «maggiore concentrazione di nickel, cadmio, mercurio e arsenico sulle estremità delle dita dei bambini che vivono in prossimità dell'area di un cementificio».



«Abbiamo appreso - dice Di Bari - che lo studio, commissionato nel 2019 alla Asl Bt e dal Comune di Barletta, ha evidenziato un maggior accumulo di nickel, cadmio, mercurio e arsenico sulle estremità delle dita dei bambini che vivono in prossimità dell’area del cementificio, dove c'è una maggiore concentrazione di PM10. Dati allarmanti comunicati lo scorso 26 giugno ad Asl e Comune, di cui dobbiamo informare i cittadini. Le associazioni ambientaliste hanno immediatamente chiesto al sindaco Cannito un incontro pubblico per illustrare quanto emerso dallo studio e ritengo preciso dovere delle istituzioni sostenere questa richiesta. Ho scritto al primo cittadino di Barletta per chiedere che l'assemblea venga convocata prima possibile, per poter poi avviare al più presto le azioni necessarie a ridurre l'inquinamento atmosferico. Continuerò a seguire la situazione, auspicando che la richiesta venga accolta a breve».

