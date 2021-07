Matera, ruba una bici elettrica durante il G20: arrestato

Matera - Temerario o semplicemente incosciente? Ha 35 anni l'indomito ladro che ha pensato bene di rubare una bici elettrica proprio durante il G20 di Matera.

L'uomo è stato notato da una pattuglia della polizia stradale mentre transitava sulla bici sulla statale 99, guarda caso proprio una di quelle interessate al passaggio delle delegazioni straniere, e dunque guardata a vista dalle forze dell'ordine.

L'ignaro ladruncolo è passato tranquillamente davanti alla polizia, come un vero capo di Stato, ma a bordo della sua bicicletta. E ovviamente è stato bloccato. Vistosi scoperto ha cercato di scappare come poteva, cercando pure di colpire gli agenti, ma non ha avuto successo.



Bloccato, è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avviate le indagini è stato rintracciato anche il proprietario della bici, del valore di duemila euro, che è già stata restituita.