Puglia, infezione da Covid-19 sono 33 i nuovi casi positivi

Bari - Oggi, domenica 27 giugno, in Puglia, sono stati registrati 3.940 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi e nessun decesso.

Nello specifico le infezioni così ripartire: 2 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.