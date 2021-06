Contagi in aumento nel Barese, effetto zona bianca

Bari - Sono leggermente aumentati i nuovi contagi da Covid in provincia di Bari, anche se restano bassi i numeri della pandemia. Nella settimana dal 7 al 13 giugno sono stati rilevati dall’Asl 194 nuovi casi contro i 190 di sette giorni prima, il tasso di casi ogni 100mila abitanti, quindi, passa da 15,4 a 15,8. Sono 13 i comuni senza contagi, otto con un solo caso e altri dodici tra due e cinque casi. Sono i numeri della prima settimana trascorsa in zona bianca.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, tra l’11 e il 17 giugno sono state somministrate poco più di 86mila dosi, una quantità che ha consentito di superare la soglia del milione di vaccini inoculati in tutto il territorio Barese. Il 56% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, se si considerano solo i residenti vaccinabili, cioè dai 12 anni in su, la percentuale di copertura sale al 62%. A Bari città il 63% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose, il 30% ha completato il ciclo. L’80% dei 50-59enni ha fatto la prima dose di vaccino, contro il 63,3 a livello italiano; immunizzato con prima dose l'88% dei 60-69enni (73,9 in Italia), così come il 93% degli over 70 (a fronte dell’83,9 nazionale) e ultraottantenni (91,6 nazionale). Tra 40 e 49 anni il 63% dei residenti ha ricevuto la prima dose; tra 30 e 39 anni è coperto il 32% dei residenti.