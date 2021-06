Made in Italy: un evento per celebrare le eccellenze in tandem con gli Stati Uniti

«Le eccellenze della produzione italiana di alta qualità per gli Stati Uniti a tutela del made in Italy»: è questo il titolo della conferenza che si svolgerà il 2 luglio prossimo alle 14 in via della Missione 4 a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati - Montecitorio. All'evento, in cui verranno portati riconoscimenti alle imprese impegnate nella diffusione del Made in Italy, consegnati da produttori stellati, sarà presente anche l'onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald.