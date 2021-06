Coronavirus, in Puglia 134 positivi su 8mila tamponi e 17 decessi. 10 casi di variante indiana nel Brindisino

Sono 134 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 8302 tamponi analizzati, il tasso di positività è del 16%. Sono stati registrati 17 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 19 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (8), Brindisi (34), Lecce (18), Bat (39), Taranto (18), a cui si aggiungono 2 casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 372 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 431). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 227.679 rispetto ai 226.354 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 17.331, in discesa rispetto ai 18.539 di ieri.

10 CASI DI VARIANTE INDIANA NEL BRINDISINO - E’ stato confermato dalle analisi di laboratorio la presenza di un cluster di variante indiana in provincia di Brindisi. Si tratta di dieci casi in tutto, nove a Brindisi città e uno a San Vito dei Normanni: lo conferma la professoressa Maria Chironna, referente della Rete pugliese dei laboratori anti Covid e responsabile del centro del Policlinico di Bari. Si tratta di casi tutti collegati tra di loro, nessuno dei contagiati risulta essere vaccinato.