Viceministro Castelli a Bari, visita in caserma GdF: «Siete presidio di legalità»

«La Guardia di Finanza rappresenta, da sempre, un punto di riferimento importante, e lo è ancora di più in questo difficile periodo storico caratterizzato dalla pandemia. A voi va il mio ringraziamento, e del Governo, per quanto avete fatto e per quanto farete». Lo ha detto, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in occasione della visita istituzionale a Bari, durante la quale ha fatto visita alla Caserma «Partipilo».

«Dalle grandi operazioni, a quelle più impattanti sul territorio, come la lotta all’usura di quartiere, come quella emersa con l’indagine «Cravatte rosa», che ha visto le donne nel duplice ruolo di vittime e carnefici, portate avanti attività estremamente importanti per la collettività. Su di voi - ha aggiunto - i cittadini ripongono grandi aspettative a presidio della legalità e della lotta all’evasione fiscale». "La collaborazione, con le altre Istituzioni dello Stato, a partire dall’Agenzia delle Entrate, in questi anni, grazie anche alle norme che abbiamo introdotto, - ha concluso Castelli - si è trasformata in importanti operazioni di contrasto alle frodi carosello e ai fittizi crediti d’imposta». La viceministro è stata accolta dal comandante regionale della Guardia di Finanza della Puglia, Gen. D. Francesco Mattana, dal comandante Provinciale di Bari, gen. B. Roberto Pennoni, dal Col. t.ST Luca Gennaro Cioffi, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, e da una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori e Finanzieri.