Coronavirus, in Puglia 399 casi su 9mila test (4,4%). Nove decessi, continua il calo dei ricoveri

Sono 399 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 8977 tamponi analizzati. Il tasso di positività è del 4,4%. Si registrano anche 9 decessi, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 106 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (61), Brindisi (56), Lecce (70), Bat (57), Taranto (44), a cui si aggiungono due casi di residenti fuori regione e tre di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 963 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 991). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 209.321 rispetto ai 208.578 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 32.794, in discesa rispetto ai 33.147 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati analizzati 2.432.468 test.

MEDICI DI BASE: PRESCRIZIONI OSSIGENO FINO AL 31 LUGLIO - La Regione Puglia ha prolungato sino al 31 luglio la deroga che permette ai medici di famiglia di prescrivere direttamente il servizio di ossigenoterapia liquida domiciliare per i propri pazienti. Solitamente è lo specialista a dover prescriver la cura a casa. Inoltre, è stato messo a disposizione degli stessi medici di base l’elenco delle ditte aggiudicatarie della gara centralizzata completo di numeri telefonici da contattare in caso di urgenza. Il provvedimento era stato adottato lo scorso dicembre, quando l’aumento esponenziale di casi Covid aveva fatto lievitare anche la domanda di bombole di ossigeno, determinando una carenza di quasi 10mila bombole per le cure a domicilio. Adesso la situazione è migliorata, ma per precauzione è stata prolungata la deroga.