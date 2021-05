Bari-Foggia: le probabili formazioni

Tutto pronto per Bari-Foggia: alle 17,45 allo stadio San Nicola, andrà in scema il derby valido per il secondo turno preliminare dei playoff di serie C. Si gioca in gara secca: se al 90' il risultato sarà in parità, passerà alla fase successiva il Bari in virtù della migliore classifica nella stagione regolare, conclusa al quarto posto rispetto all'ottavo dei dauni. Si gioca a porte chiuse: si prevede un pomeriggio primaverile, con cielo sereno, temperatura attorno ai 24 gradi e venti moderati da Nord-Ovest. Pochi dubbi per il tecnico biancorosso Gaetano Auteri: senza gli infortunati Minelli e Citro e con Celiento e Cianci non al meglio, il tecnico dei Galletti dovrebbe ripartire dal "suo" 3-4-3. Da sciogliere il ballottaggio tra Perrotta (candidato a completare il terzetto difensivo con Di Cesare e Sabbione) e Andreoni (giocherebbe a destra, con Ciofani pronto a scalare in retroguardia), mentre sicuri di una maglia sono Rolando a sinistra, Maita e De Risio a centrocampo, Marras, Antenucci e D'Ursi in attacco.

Le probabili formazioni:

Bari (3-4-3): 1 Frattali, 6 Di Cesare, 17 Sabbione, 3 Perrotta; 13 Ciofani, 4 Maita, 19 De Risio, 9 Rolando; 10 Marras, 7 Antenucci, 11 D'Ursi. A Disp: 22 Marfella, 33 Fiory, 21 Celiento, 27 Andreoni, 29 Semenzato, 15 Sarzi Puttini, 5 Bianco, 25 Lollo, 8 Cianci, 18 Candellone, 35 Mane, 30 Mercurio. All. Auteri.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Minelli, Citro.

Foggia (3-5-1-1): 1 Fumagalli; 17 Salvi, 4 Gavazzi, 13 Germinio; 19 Kalombo, 3 Vitale, 25 Morrone, 21 Garofalo, 23 Di Jenno; 10 Curcio; 32 Balde. A disp.: 12 Di Stasio, 2 Galeotafiore, 28 Pompa, 29 Cardamone, 16 Agostinone, 26 Iurato, 15 Said, 20 Moreschini, 11 D’Andrea, 24 Dema, 30 Nivokazi, 9 Dell’Agnello. All. Marchionni.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Rocca, Del Prete.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Tv: diretta su Rai Sport (canale 57 digitale terrestre) e Eleven Sports.