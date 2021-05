Coronavirus, in Puglia 433 casi su 9610 test (4,5%), calano i decessi (8 ) e i ricoveri

Salgono leggermente rispetto a ieri i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione: sono 433 su 9610 tamponi, il tasso di positività sale al 4,5%. Cala dopo diverse settimane il numero di decessi: se ne contano 8, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 160 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (12), Brindisi (45), Lecce (75), Bat (78), Taranto (61), a cui si aggiungono due casi di residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 1118 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1159). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 205.261 rispetto ai 203.808 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 35.761, in discesa rispetto ai 36.789 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati

CROLLA OCCUPAZIONE LETTI IN INTENSIVA - È «crollato» il tasso di occupazione dei posti letto Covid negli ospedali pugliesi: secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nelle terapie intensive della Puglia, in otto giorni, dal 10 al 18 maggio, si è passati dal 31 al 21% di occupazione, nove punti sotto la soglia «critica». Per quanto riguarda, invece, i reparti di Malattie infettive e pneumologia, nello stesso periodo, si è passati dal 38% all’attuale 27%, 13 punti in meno al limite fissato dal ministero della Salute