Regione Puglia ad Asl: al via gara d'appalto per dispositivi medici 324 mln

BARI - La Regione Puglia ha dato mandato a Innovapuglia di farsi promotore di procedure di gara d’appalto centralizzate sui dispositivi medici per abbattere i costi. Inoltre, ai direttori generali delle Asl e degli ospedali è stato dato il mandato di «potenziare tutte le azioni finalizzate ad un utilizzo appropriato dei dispositivi medici ed alla razionalizzazione della spesa relativa entro i tetti stabiliti». Per il 2021 sono a disposizione oltre 324 milioni di euro per l'acquisto dei dispositivi medici, il diktat della Regione è di non sforare questa cifra che è pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale.

Nei 324 milioni non rientreranno le spese effettuate per acquistare i Dispositivi di protezione individuale per fronteggiare la pandemia Covid. Infine, Regione ed il Comando regionale Puglia della guardia di finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in materia di controllo della spesa sanitaria, con l’obiettivo di consentire il monitoraggio e l'analisi della spesa farmaceutica.