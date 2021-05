Coronavirus, in Puglia 407 nuovi casi su oltre 11mila test (3,4%). 21 decessi, scendono i ricoveri

Sono 407 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.684 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico relativo a ieri, lunedì 17 maggio. Si contano anche, purtroppo, 21 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 3,4%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 125 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (24), Brindisi (58), Lecce (77), Bat (71), Taranto (51), a cui si aggiunge un caso di un residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1159 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1223). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 203.808 rispetto ai 202.584 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 36.789, in discesa rispetto ai 37.627 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test.