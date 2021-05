Giallo a Ostuni, scoperto cadavere in casa: morto per ferite da taglio. S'indaga per omicidio

BRINDISI - Il cadavere di un cittadino marocchino di 39 anni è stato trovato in una abitazione del centro storico di Ostuni (Brindisi). Dalle prime ricostruzioni della polizia sembrerebbe che l’uomo sia stato ferito a morte con un’arma da taglio. Sul posto è atteso il medico legale, per l'ispezione disposta dal pm di turno, Paola Palumbo. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi e del commissariato di Ostuni, che si trovano sul posto, in via Bixio Continelli. Si sta verificando se nell’abitazione in cui abitava la vittima, regolare in Italia, vi sia stata una lite. Alcune persone vengono ascoltate dagli investigatori.