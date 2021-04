Coronavirus, in Puglia 1344 nuovi casi su 13mila test (10%). Altre 37 vittime, 17 solo nel Leccese

Sono 1344 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 13.296 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 10,1%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 320 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (284), Brindisi (132), Lecce (183), Bat (169), Taranto (257). A questi vanno sommati 4 casi di residenti fuori regione e 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1855 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1888). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 181.376 rispetto ai 179.232 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 47.592, in lieve discesa rispetto ai 48.429 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test.

NEL BARESE CASI IN DISCESA DA 3 SETTIMANE - La discesa della curva dei nuovi contagi del territorio della provincia di Bari continua per la terza settimana consecutiva. Nel periodo 19-25 aprile le nuove positività calano a quota 2.572, con una incidenza settimanale per 100mila abitanti scesa a 209,1. La città di Bari, con 652 nuovi casi e un tasso di 206,8 si attesta sotto il dato medio complessivo.

Per quanto riguarda i vaccini, al 29 aprile risultano complessivamente somministrate nei centri del territorio provinciale oltre 411mila dosi, con una copertura vaccinale che ha raggiunto, con almeno la prima dose, il 24% della popolazione residente e l’8% anche con la seconda. Nella fascia d’età 79-70 anni sono stati somministrati 85.279 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre alle persone ultraottantenni sono state destinate più di 114mila dosi, di cui 66.948 prime inoculazioni e 47.326 seconde.

FINITE SCORTE ASTRAZENECA - Risultano essere del tutto terminate le scorte di Astrazeneca in Puglia: secondo i dati ministeriali di questa mattina, le 312.900 dosi ricevute complessivamente dagli hub vaccinali sono state utilizzate. La prossima consegna Astrazeneca è prevista per il 2 maggio, quando dovrebbero essere distribuite circa 124.400 dosi che serviranno per effettuare i richiami.