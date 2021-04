Agricoltura, sindacati revocano sciopero di domani: ristori previsti in prossimo decreto

I sindacati Fai, Flai e Uila Puglia, annunciano che è stato sospeso lo sciopero dei lavoratori agricoli in programma domani poiché, spigano, «dal ministro è arrivato un impegno preciso: sì al bonus per i lavoratori agricoli già nel prossimo decreto. E nelle prossime ore inizieranno gli incontri tecnici per verificare il testo di questo provvedimento».

«La notizia - precisano i sindacati - giunge a margine di un confronto svoltosi nella serata di mercoledì con il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, e le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. «Il dl attualmente in cantiere - aggiungono - prevedrà l’attivazione di strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori agricoli. Ma non solo: Fai, Flai e Uila hanno ottenuto un supporto del Governo in sede comunitaria per l’ottenimento della clausola della condizionalità sociale nella riforma in corso della nuova Politica agricola comunitaria (Pac)». «Il Ministro Patuanelli, inoltre - riferiscono i sindacati - ha confermato di aver condiviso con il ministro del Lavoro Andrea Orlando l’impegno a definire, nel tavolo di confronto sul sistema degli ammortizzatori sociali, una norma in riferimento alla cassa integrazione per il settore della pesca, e alla estensione della Naspi per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati con la legge 240».