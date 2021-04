Bari, consigliere si accampa in tenda davanti Consiglio regionale: «#NessunoDeveMorireDaSolo»

BARI - Il consigliere regionale pugliese, Antonio Tutolo, appartenente al gruppo Misto ma che sostiene la maggioranza di centrosinistra, questa mattina si è accampato con una tenda davanti al Consiglio regionale per «ribadire a gran voce che nessuno deve morire da solo».

Il consigliere da diverse settimane si batte affinché anche in Puglia, come avviene già in altre regioni come Toscana ed Emilia Romagna, venga data la possibilità ai parenti dei pazienti positivi al Covid ricoverati in condizioni critiche di vedere i propri cari.

«Starò qui ad oltranza - spiega - con la mia tenda e il mio sacco a pelo, finché migliaia di cittadini non riceveranno risposte certe, in un senso o nell’altro. Rispetto a certi temi, la politica non può voltarsi dall’altra parte».