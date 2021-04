Scuola, Federbus Puglia mette a disposizione 300 mezzi: «Ma dalla Regione tutto tace»

BARI - In vista del ritorno alla didattica in presenza da lunedì prossimo quando la Puglia torna in zona arancione, e del riproposi del tema del trasporto scolastico, Federbus Confesercenti Puglia annuncia la volontà di mettere a «disposizione 300 autobus». Lo afferma in una nota Angelo Fiore in rappresentanza dell’associazione.

«In un’intervista Michele Emiliano, ha dichiarato: 'non esistono mezzi sul mercato italiano per trasportare il numero richiesto di studenti in sicurezza' , scrive Fiore in una nota in cui afferma di «non essere stato mai contattato dalla Regione Puglia per mettere a disposizione i propri mezzi a sostegno del sistema regionale ridotto al 50% della capienza a causa dell’emergenza da Covid 19».

'Abbiamo dato la disponibilità di 300 autobus al fine di potenziare il trasporto di linea urbano e interurbano compreso il personale ausiliario di bordo e di terra per la verifica del rispetto delle norme di prevenzione anticontagio e dei protocolli di sanificazione previsti dalla normativa vigentè, spiega Fiore, che aggiunge 'l'ipotesi di affiancamento, oltre a garantire il rientro a scuola in sicurezza degli studenti interessati, permetterebbe di riportare in servizio tutto il personale delle imprese di trasporto turistico ora in cassa integrazione e privo di ogni sostentamento economico». «Inoltre - conclude - permetterebbe alle imprese del comparto di ricevere quella liquidità, sempre più carente, se non del tutto inesistente, funzionale ad alleviare lo squilibrio finanziario che le caratterizza ormai dall’inizio dell’emergenza sanitaria».