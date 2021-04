25 aprile: le Storie della Liberazione nel Consiglio di Puglia

BARI - In occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Consiglio Regionale della Puglia si riempie delle storie delle protagoniste e dei protagonisti della liberazione del proprio Paese dalle varie forme di oppressione. Il progetto, che prende il nome di #èquestoilfiore, si compone di venticinque illustrazioni ed è il frutto del protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale della Puglia e l'associazione Treno della Memoria che si propone di attivare, sull'intero territorio regionale, progetti volti a sensibilizzare i più giovani, e non solo, ai temi della democrazia, della tutela dei diritti umani e della cittadinanza attiva. È realizzato in collaborazione con l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, e l'associazione Tdf Mediterranea. "#èquestoilfiore - ha commentato la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone - ha il grande merito di prendere una tra le date fondamentali della nostra Storia, il 25 aprile, Giorno della Liberazione, con il suo portato di valori sanciti nella nostra Carta Costituzionale, e darle un rinnovato slancio nelle storie delle donne e degli uomini provenienti da ogni parte del mondo, che hanno deciso di impegnarsi nella lotta contro le oppressioni e alla ricerca di giustizia e libertà. Da Tina Anselmi, giovane staffetta partigiana diventata poi parlamentare e che, da Ministra della Sanità, ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, a Renata Fonte, assessora di Nardò che ha combattuto a difesa del nostro ambiente, a Aung San Suu Kyi e la sua battaglia per le libertà in Birmania, a Anna Politkovskaja, giornalista che ha pagato a caro prezzo la sua battaglia per la verità. Un progetto, insomma, che punta a farci scoprire un mondo, solitamente raccontato per i suoi lati grigi che, invece, è colorato, fresco, profumato. Proprio come i petali dei fiori dedicati a ognuna delle storie». La scelta e la selezione delle storie sono state ispirate dalla raccolta, di Louis Sepulveda, «Le Storie di Atacama», pubblicata nel 2000.