Dl Riaperture, coprifuoco alle 22: ecco le novità sugli spostamenti. Superiori in presenza al 70% in zona gialla e arancio

Si va verso la conferma, a quanto si apprende da fonti di governo, del coprifuoco alle ore 22 nel testo del decreto riaperture. La Lega, a quanto si apprende, ha annunciato in Consiglio dei ministri che si asterrà dal voto sul decreto. A far storcere il naso ai leghisti è stato l'orario di stop alle attività, che il leader Salvini voleva estendere alle 23, e che invece rimarrà lo stesso almeno fino al primo giugno.

Nel Decreto si affronta anche la questione degli spostamenti, che si differenzieranno in base alle colorazioni delle regioni, visto che l'articolo 1 prevede il ripristino della disciplina delle zone gialle e bianche (per cui non sarà obbligatorio presentare alcun permesso per raggiungerle).

Spostamenti, le novità - Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse saranno consentiti con le cosiddette 'autocertificazioni verdi', ossia quelle comprovanti "lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione" dall'infezione dal Covid, o "l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo". Il green pass per viaggiare ha validità di sei mesi per i vaccinati, sei mesi per i guariti, 48 ore con tampone negativo. Ma se si sgarra si rischia il carcere. L'apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde. Sale a quattro invece il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e arancioni. Mentre restano vietate nelle zone rosse.

«Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell’Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale.» E’ quanto prevede il decreto sulle riaperture approvato in Cdm nel passaggio in cui si disciplina il «green Pass» per la circolazione tra Regioni italiane anche di diverso colore.

Scuola in presenza dal 26 aprile - «Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%.» E’ quanto prevede il decreto sulle riaperture che quindi aumenta dal 60% al 70% il limite minimo per le superiori in presenza nelle zone gialle e arancioni. Per le università il dl prevede che «dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno»