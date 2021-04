Puglia, oltre 3,5 mln in arrivo per operatori della cultura in crisi

BARI - Il governo regionale pugliese ha approvato l’assegnazione di 3,5 milioni di euro in favore degli operatori culturali locali danneggiati dall’emergenza Covid. Il bando «Custodiamo la Cultura in Puglia» è rivolto a imprese dello spettacolo dal vivo diverse dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

«La delibera - spiega Massimo Bray, assessore alla Cultura - presentata di comune accordo con il vicepresidente Raffaele Piemontese, ha come obiettivi primari la tutela dell’occupazione e la garanzia della continuità progettuale per le realtà territoriali d’eccellenza nell’ambito degli spettacoli dal vivo. La Regione Puglia, in linea con le strategie del ministero della Cultura, intende con questa misura sostenere le produzioni artistiche e la loro programmazione». «Un impegno dovuto - conclude l’assessore - per un settore che, come molti altri, risulta essere stato drammaticamente vessato dalle conseguenze della pandemia. Ma anche una misura essenziale per sostenere la ripartenza del comparto dello spettacolo dal vivo in vista delle riaperture».