Covid Puglia, oltre 1600 nuovi casi su 10mila test (16%) e altri 15 morti: 588 contagi solo nel Barese

Sono 1628 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia (ieri furono 2.142), su 10.218 test analizzati (ieri furono 13.636) così come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Il tasso di positività è del 15,9% rispetto al 15,7% di ieri,

I nuovi contagi sono così suddivisi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Si contano anche, purtroppo, altre 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri live calo nelle ultime 24 ore: si passa da 2153 a 2148 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali.

Cresce, fortunatamente, il numero dei guariti, dai 144.505 di ieri ai 145.113 di oggi (+608). Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 51.171, in aumento rispetto ai 50.166 delle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test.