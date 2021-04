Bari, vaccinazioni anti Covid per caregiver minori fragili: file e assembramenti all'hub in Fiera

BARI - Era stato previsto e, puntualmente, si è verificato questa mattina. File e assembramenti di persone in prossimità del centro vaccinale della Fiera del Levante di Bari, l'hub più grande della Puglia.

Perplessità erano state già avanzate dell'lntersindacale medici composta da Cgil, Fp medici, Snami, Smi, Simet e Ugs che, in una nota, hanno contestato l’iniziativa regionale che si tiene, oggi e domani, in tutta la regione con il vaccine day per i caregiver dei minorenni fragili, ovvero gli under-16 che non rientrano ancora nella campagna vaccinale.

«Il nostro auspicio è che ci si riesca, ma certo organizzare una seduta vaccinale in due giorni denota l’improvvisazione con cui si gestisce la campagna vaccinale» sottolineano i medici, ricordando che «non si ha ancora certezza di come verranno organizzate le vaccinazioni al di fuori degli ambulatori dei medici di medicina generale e se ci saranno i vaccini».

Certo, non proprio una «benedeizione» per la due giorni di Pasqua e Pasquetta che la Regione ha deciso di dedicare a genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi (maggiorenni e non in condizione di fragilità) di minori di 16 anni, nati dal 1 gennaio 2005 in poi, con disabilità grave ai sensi della legge 104. L’accesso in tutti gli hub vaccinali sarà in modalità a «sportello»: si dovrà presentare un documento di identità, la tessera sanitaria e un documento attestante lo stato di disabilità del minore assistito, anche con un’autocertificazione da compilare e sottoscrivere.

Sono circa 8mila i minori di 16 anni pugliesi con disabilità grave, dunque il rischio di lunghe attese non era da escludere: quanto è accaduto a Bari questa mattina ne è una conferma.