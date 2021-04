Covid nelle carceri pugliesi: 99 contagi, 34 detenuti e 62 poliziotti

BARI - Nelle carceri pugliesi i casi positivi al Covid salgono a 99 tra detenuti, agenti di Polizia penitenziaria e personale amministrativo. In particolare sono risultati contagiati dal virus 34 detenuti, 62 poliziotti e 3 amministrativi. I dati, aggiornati al primo aprile, sono contenuti nel report nazionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. In tre giorni, rispetto all’ultimo bilancio, i contagi sono aumentati di una ventina di unità. Tra questi i 18 detenuti risultati positivi nel carcere di San Severo. Le carceri con più casi sono quelle di Lecce con 25 contagi (7 detenuti e 18 poliziotti), San Severo con 23 casi (18 detenuti, uno dei quali ricoverato in ospedale, e 5 poliziotti), Foggia con 17 casi (un detenuto, 15 agenti e un amministrativo), Bari con 13 casi (6 detenuti e 7 poliziotti).