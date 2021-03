Riapertura scuole fino alla prima media dopo Pasqua: l'annuncio di Draghi

«Riapertura della scuola fino alla prima media». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Draghi ha confermato l'apertura di asili nido, elementari e prima media anche in zona rossa dopo Pasqua. Inoltre, secondo le indiscrezioni, niente zone gialle: fino al 30 aprile dovrebbero essere confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese.

A parte la novità sulla scuola, per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni.

«Le evidenze scientifiche mostrano - ha aggiunto il Draghi - che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre

restrizioni».

Alla conferenza ha preso parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza