Puglia, Ryanair annuncia 10 nuove rotte da Bari e Brindisi «Non richiesto passaporto vaccinale»

Un nuovo aeromobile a Bari e 10 nuove rotte da Bari e Brindisi per l’estate 2021. Sono le novità annunciate oggi da Ryanair che, per l’occasione, lancia un’offerta speciale di voli al costo di 19,90 euro se prenotati entro il 28 marzo per viaggi entro ottobre

Sono così complessivamente 4 gli aeromobili basati (uno aggiuntivo a Bari per un investimento pari a 100 milioni di dollari), che garantiscono 120 posti di lavoro in Puglia dove sono 61 le rotte in totale. Per l’estate saranno attivate 8 nuove rotte da Bari per Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Münster, Paphos e Zante, tutte operative due volte a settimana; e 2 nuove rotte da Brindisi per Madrid e Malta, entrambe con due frequenze a settimana, per complessivi 290 voli settimanali nella regione.

«Il più grande operativo estivo di sempre per la Puglia» con "l'obiettivo di rimettere in moto il turismo italiano» ha detto Jason Mc Guinness, direttore commerciale Ryanair, che ha presentato il piano in conferenza stampa con Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair e Nicola Lapenna, direttore commerciale di Aeroporti di Puglia.



Nella presentazione è stato ricordato che dal 2004 ad oggi Ryanair ha trasportato 30 milioni di passeggeri da e per la Puglia. Nell’anno della pandemia, inoltre, «abbiamo portato avanti diversi progetti per informare i passeggeri sulle condizioni di viaggio come il travel wallet - ha spiegato Chiara Ravara - una piattaforma presente sulla app per raccoglie tutti i documenti di viaggio, carta d’imbarco, autocertificazione, risultato test negativo, per rendere viaggio più semplice possibile». Tra le novità c'è anche la possibilità per i consumatori di prenotare usufruendo dell’offerta «Zero Supplemento Cambio Volo», cioè due cambi gratuiti per chi prenota entro giugno per voli entro ottobre.

NON RICHIESTO PASSAPORTO VACCINALE - «Sui voli Ryanair non sarà richiesto un passaporto vaccinale, perché riteniamo che sotto il libero movimento che è garantito in Europa non dovrebbero esserci questi limiti». Lo ha detto il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi.