Putignano, marito e moglie ultra 60enni in giro con 50 grammi di cocaina: corrieri o venditori?

Ma che ci fanno due ultra 60enni con 50 grammi di cocaina in tasca? E' l'interrogativo al quale dovranno dare una risposta i Carabinieri di Putignano dopo l'arresto effettuato l'altra sera. In manette, con l'accusa di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti due coniugi, V.G., 66 anni, e A.T., 61, entrambi residenti a Putignano.

I due, che erano a bordo di una utilitaria, sono stati fermati per controlli da una pattuglia dell'Arma sulla strada comunale Foggia Grande. Sin dalle prime battute con i militari che hanno chiesto i documenti, i due hanno manifestato un po' di preoccupazione: stato d'animo che non è passato inosservato ai Carabinieri i quali hanno deciso di approfondire il controllo.

E la sorpresa non è tardata ad arrivare: nella tasca destra del giubbotto, la donna nascondeva una busta contenente un pezzo di sostanze stupefacente che si è rivelata essere cocaina. Gli investigatori dell'Arma hanno così esteso la perquisizione anche all'abitazione della coppia: e qui sono è stato trovato materiale da taglio e per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

I due coniugi non hanno potuto evitare l'arresto, tuttavia il pm ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori indagine per stabilire la provenienza della droga e soprattutto il ruolo della coppia: avevano deciso di mettere in piedi un'attività o lavoravano per conto di qualcuno? Si vedrà.