Coronavirus, in Puglia 1126 nuovi casi su 10.963 test (10,2%). Altre 30 vittime, su i ricoveri

Sono 1126 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.963 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 30 decessi: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è al 10,2%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 445 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (94), Brindisi (60), Lecce (195), Bat (131), Taranto (189). A questi vanno sommati 8 casi di residenza non nota e 4 residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri la situazione continua a crescere nelle ultime 24 ore: si passa da 1701 a 1750 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 122.847 di ieri si passa ai 122.147 di oggi. Continuano purtroppo a salire i casi attualmente positivi, 39.214, in aumento rispetto ai 39.123 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test.

OSPEDALI PUGLIA OLTRE SOGLIA CRITICA POSTI LETTO - In Puglia è stata superata la soglia critica di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid sia nelle terapie intensive che nell’area Medica (pneumologia e malattie infettive): lo rileva il report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nelle rianimazioni il tasso di occupazione è salito di due punti percentuali, e ora si attesta al 33%, mentre il limite fissato dal ministero della Salute è del 30%. In area Medica il tasso di occupazione è pari al 42%, due punti sopra la soglia critica stabilita al 40%.

NEL BARESE CONTAGI AZZERATI IN RSA DOPO VACCINAZIONI - Nessun nuovo caso di infezione da Covid-19 nelle Rsa della provincia di Bari dopo la campagna vaccinale. Lo comunica l’Asl Bari. «Per effetto delle somministrazioni cominciate a fine dicembre - spiega l’Asl - il monitoraggio del team dedicato alla sorveglianza epidemiologica nelle strutture socio sanitarie residenziali e semiresidenziali del Dipartimento di prevenzione della Asl fa registrare una percentuale di incidenza del virus pari a zero». «Siamo passati da 1500 casi nella fase più acuta della emergenza nel periodo compreso fra settembre e dicembre 2020 alla situazione attuale di assenza del virus in queste strutture più fragili ed esposte - spiega direttore generale dell’Asl, Bari Antonio Sanguedolce - l'adesione alla campagna vaccinale ha dato i primi importanti risultati a dimostrazione del fatto che il vaccino è l’unica arma possibile per bloccare la diffusione della pandemia».

Sono state effettuate 17.206 somministrazioni del vaccino Pfizer in 138 strutture. «Il piano di somministrazione del vaccino anti Covid è andato spedito di pari passo con la protezione degli operatori sanitari - spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Lagravinese - e ha reso possibile la messa in sicurezza di comunità. Oggi nelle RSA dove sono state concluse le vaccinazioni sia anziani che operatori hanno raggiunto l’immunizzazione». Intanto la campagna vaccinale prosegue anche nei centri diurni dove sono in corso le somministrazioni, in base alle priorità fissate dal piano regionale.