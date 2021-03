Dopo lo stop di AstraZeneca: le testimonianze nei centri di Puglia tra dubbi e paure

BARI - Nonostante la notizia della sospensione delle somministrazioni delle dosi di AstraZeneca, decine di persone oggi nella Puglia 'zona rossà si sono presentate ugualmente nei centri vaccinali per avere maggiori informazioni. Nessuna protesta o rimostranza ma molti dubbi e quesiti: «Quando toccherà a me?», «Mi richiamerete voi?», ma anche una certa preoccupazione:

«Ma è sicuro il vaccino?». Sono queste alcune delle domande poste, come confermato da fonti sanitarie.

Anche i centralini delle Asl sono stati impegnati tutta la mattina a rispondere alle telefonate, in questo caso soprattutto di chi è stato già vaccinato ed è in cerca di rassicurazioni: "Ho un pò di febbre, è normale?».

Tra gli ultimi vaccinati in Puglia con AstraZeneca prima dello stop, c'è Daniele, 44 anni, docente residente in provincia di Bari: «Mi sono sottoposto alla somministrazione alle 16 di ieri - racconta - non avevo alcun timore, anzi attendevo da diverso tempo il mio turno. Però, ammetto che quando ho sentito la notizia del blocco per AstraZeneca un pò di ansia mi è salita. Questa mattina sono tornato al centro vaccinale per avere delle informazioni, non posso certo dire di sentirmi sereno come ieri ma, al momento, non ho avuto nessuna particolare reazione, nemmeno febbre come accaduto a molte persone che conosco».

La campagna vaccinale anti Covid in Puglia prosegue ora a ritmo rallentato solo con le dosi di Pfizer e Moderna, circa 35mila quelle attualmente a disposizione secondo il report del ministero della Salute. Interrotte sino al nuovo via libera le somministrazioni al personale scolastico e alle forze dell’ordine, si sta proseguendo soprattutto con over 80 e ultimi richiami nelle Rsa e negli ospedali.