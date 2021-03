Il Lecce batte il Chievo 4-2: doppietta di Coda

LECCE - Lecce batte Chievo 4-2 (4-1) in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare a Lecce.

I gol: nel primo tempo Maggio per i salentini al 9', Obi per i veneti al 22', Coda per i padroni di casa al 25' e al 38', Pettinari sempre per i pugliesi al 42'. Nel secondo tempo Mogos per gli ospiti all’8'.