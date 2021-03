Puglia, Maurodinoia: «Strada regionale 8 da riqualificare tutelando il paesaggio»

TARANTO - «La strada regionale 8 Talsano-Avetrana, nell’ambito del completamento della tangenziale di Taranto, va riqualificata tutelando il paesaggio, messa in sicurezza trasferendo sulla viabilità interna il traffico costiero e soprattutto va realizzata per collegare il basso Salento con l’area jonica». Lo dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anna Maurodinoia, che ricorda come «purtroppo, di questo asse viario d’importanza strategica se ne parla da circa vent'anni e, nonostante l’impegno di sindaci e amministratori locali, provinciali e regionali, l'opera, finanziata con fondi Patto per la Puglia, non si è potuta completare nei tempi previsti, di per sé già troppo lunghi, sia per i ritardi provocati da osservazioni e variazioni al tracciato stradale sia per ricorsi e modifiche soprattutto dal punto di vista paesaggistico, che in ogni caso va tutelato e garantito».