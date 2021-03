Cassano, conto «svuotato» di 94mila euro: Popolare Bari condannata a risarcire anziani emigranti

BARI - Due anziani emigrati pugliesi, da anni residenti in Venezuela, tornano a Cassano Murge con l’intenzione di acquistare una casa. Ma quando si presentano in banca scoprono che una parte dei risparmi di una vita, destinati all’operazione, sono spariti: trasferiti negli Stati Uniti con un bonifico chiesto un anno prima via mail. Una classica truffa informatica, i cui autori sono rimasti sconosciuti. Ma secondo il Tribunale la responsabilità è della Banca Popolare di Bari, che è stata condannata a restituire ai coniugi 94mila euro.

