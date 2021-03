Brindisi sarà collegata con Pisa e Bologna: Wizz Air attiva nuovi voli

BARI - Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo mese di giugno la compagnia Wizz Air opererà due nuovi collegamenti dall’Aeroporto del Salento di Brindisi rispettivamente per Bologna, a partire dal 1° giugno, e Pisa, a partire dal 2 giugno. I voli, operati con un aeromobile Airbus A320, prevedono quattro frequenze settimanali su Pisa (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e tre frequenze settimanali su Bologna (ogni martedì, giovedì e sabato). I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore.

«Accogliamo con particolare soddisfazione i nuovi voli operati da Wizzair su Brindisi - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - Il potenziamento dei collegamenti nazionali, grazie anche ad una rimodulazione delle strategie commerciali, costituisce un passaggio importante per i nostri aeroporti, in vista dell’imminente stagione estiva. L’aeroporto di Brindisi, infatti, rappresenta un’infrastruttura strategica per il comparto turistico del Salento».