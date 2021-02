Si spegne a 78 anni Franco Cassano, sociologo del Pensiero meridiano

Addio a Franco Cassano, sociologo del Pensiero Meridiano e tra i promotori della Primavera pugliese dei partiti progressisti.

L’accademico è morto stamattina, e la notizia è stata comunicata dalla amata moglie Luciana. Era stato fra i più giovani animatori della corrente di pensiero politico definita “école barisienne” con tra gli altri Beppe Vacca e Biagio De Giovanni, che negli anni Settanta rivoluzionò il dibattito nell’area del Pci. Era nato il 3 dicembre 1943 ad Ancona ed era da tempo malato.

Professore ordinario di Sociologia all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ed era stato editorialista de l’Unità e l’Avvenire. Tra le sue opere più note "Il pensiero meridiano" e "L'umiltà del male”, entrambi scritti per la Laterza, “Modernizzare stanca” (per il Mulino).

Nel 2003 era stato il punto di riferimento dell’associazione “Città Plurale”, laboratorio di civismo dal quale a Bari erano nate le proposte politiche che accompagnarono il successo di Michele Emiliano come sindaco alle comunali del 2004 e di Nichi Vendola come governatore nel 2005 (e pochi mesi prima nelle primarie contro Francesco Boccia).

E’ stato parlamentare per cinque anni (dal 2013 al 2018), eletto deputato nelle liste del Pd: alla Camera si dedicò alla politica internazionale, come componente della Commissione Esteri. Il suo ultimo messaggio politico è stato un documento di sostegno alla candidatura di Michele Emiliano nelle regionali di settembre.

DECARO: IL SUD GLI DEVE MOLTISSIMO - «Franco Cassano ci ha insegnato a credere in quello che siamo e, soprattutto, in quello che possiamo diventare. Dire che ci mancherà è troppo poco. Oggi siamo tutti orfani. Addio Franco». Lo scrive su facebook il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in occasione della morte del sociologo barese ed ex parlamentare del Pd.

«Un intellettuale e un maestro - scrive Decaro - , un uomo dall’intelligenza originale e sorprendente, che come nessun altro ha saputo rivoluzionare i paradigmi del racconto del Sud e dell’essere meridionali. Un uomo a cui questa terra deve moltissimo. Un uomo di sinistra. Un uomo sempre di parte. Un uomo mai fazioso. Un uomo che riusciva a coniugare un pensiero solidissimo e profondo, con una straordinaria leggerezza».

CAPONE: CON LUI SUD PROTAGONISTA - «Oggi perdiamo uno dei più grandi intellettuali degli ultimi 30 anni che il nostro Paese abbia conosciuto, Franco Cassano. È stato un fine pensatore, capace di rimettere al centro del dibattito il nostro sud, rifuggendo da letture classiche e stantie». E’ il ricordo della presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. «Un intellettuale dinamico e moderno - scrive su Facebook - al punto da innovare anche il concetto stesso di «intellettuale": ha messo a servizio del nostro territorio e del nostro Paese, un pensiero nuovo che andava di pari passo con la pratica, l’azione, l’impegno quotidiano. Lo ha fatto nelle aule universitarie, nelle strade delle nostre città e nelle istituzioni. Il suo «pensiero meridiano» ha avuto la forza di far tornare il sud non più oggetto delle riflessioni e dei progetti altrui, ma soggetto protagonista del proprio destino, capace di cambiare i paradigmi e di rimettere al centro la qualità della vita di tutte e di tutti. Franco è stato un vero nuovo faro per tutti noi che crediamo in un’Italia che può vivere una nuova fase di rilancio a partire dal suo sud».