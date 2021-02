Monopoli, il Gabbiano vola e vince. Foggia ko con la Ternana, Francavilla pari a Potenza

Tra le altre pugliesi di serie C (oltre al Bari che ha pareggiato a Catania), è solo il Gabbiano a volare alto. Il Monopoli incassa tre punti grazie a una vittoria casalinga contro la Cavese. Biancoverdi in 10 al primo tempo a seguito di una espulsione di Guiebre che collezione due ammonizioni in 23 minuti.

Le squadre vanno negli spogliatoi con un risultato di 0-0. Il match sembra andare così verso la chiusura, ma 5 minuti prima della scadenza del tempo regolamentare è una prodezza di Andrea De Paoli a sbloccare il risultato. La partita finisce 1-0 per i padroni di casa.

Niente da fare, invece, per il Foggia che ospita allo «Zaccheria» la capolista Ternana, che porta a casa altri tre punti. I rossoneri al primo tempo restano in 10 per l'espulsione di Del Prete (doppio giallo). Ma è la Ternana a dettare legge e si porta in vantaggio al 18' grazie a un gol di Partipilo.

Per i padroni di casa non c'è niente da fare. Oltre alla superiorità numerica, la Ternana non lascia scampo e al 26' è Raicevic a siglare il gol del raddoppio che chiuderà la partita 2-0 per la capolista che sembra ormai proiettata da sola nell'olimpo della classifica con i suoi 62 punti, distante 17 lunghezze dalla seconda, l'Avellino.

Anche per l'altra pugliese di serie C, la Virtus Francavilla, il match in trasferta contro il Potenza finisce 0-0. I lucani sprecano un'occasione sbagliando un rigore, al 16' della ripresa: dal corner arriva il tocco di mano volontario di Castorani ma Mazzeo si fa respingere il rigore dal portiere Costa.